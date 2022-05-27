Футбольный клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально продали американскому бизнесмену Тодду Боули. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

Уточняется, что Боули приобрел контрольный пакет акций клуба за 5,3 миллиарда долларов. Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не стремился заключить сделку, однако разногласия удалось уладить.

Боули принадлежат доли в бейсбольном клубе «Доджерс» и баскетбольном «Лейкерсе» из Лос-Анджелеса.