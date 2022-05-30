В кюрдамирском селе Халса произошло самоубийство.
Мамишова Аида, 2004 года рождения, повесилась во дворе своего дома. Причина данного поступка пока неизвестна, пишет «Репорт».
Районная прокуратура проводит расследование.
В кюрдамирском селе Халса произошло самоубийство.
Мамишова Аида, 2004 года рождения, повесилась во дворе своего дома. Причина данного поступка пока неизвестна, пишет «Репорт».
Районная прокуратура проводит расследование.
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