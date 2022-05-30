Патриарх Кирилл завил, что у россиян «есть прививка от военных авантюр и способности быть агрессивными».

Об этом он сказал во время парада московского кадетского движения, посвященного 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения Петра I.

«Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось участвовать в крупномасштабных военных действиях. Мы — миролюбивая держава, и в первую очередь потому, что мы приняли на себя самые страшные удары Второй мировой войны, которая стала для нас Великой Отечественной войной. У нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными. И единственное почему необходимо крепить Вооруженные силы — чтобы никто и никогда не посмел переступить священные рубежи нашей страны».