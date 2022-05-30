Иран и Азербайджан будут сотрудничать в сфере блокчейна.

Об этом в интервью АПА сказал генеральный директор иранского «Дома блочейна» Али Зенджани.

Он отметил, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне, и между Азербайджаном и Ираном есть большие возможности для сотрудничества в сфере цифровой валюты и блокчейна:

«Две страны могут проводить обучение и куплю-продажу в сфере блокчейна. Иран в настоящее время сотрудничает с Грузией и другими странами в сфере цифровой валюты и блокчейна. Иран может организовать с Азербайджаном обучение в этой области. В вузах возможно организовать совместные занятия».

Отметим, блокчейн (англ. blockchain— цепь из блоков) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Связь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою собственную хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Изменение любой информации в блоке изменит его хеш-сумму. Чтобы соответствовать правилам построения цепочки, изменения хеш-суммы нужно будет записать в следующий блок, что вызовет изменения уже его собственной хеш-суммы.