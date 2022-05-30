Риск широкого распространения оспы обезьян невелик, Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, сообщает Report.

«Судя по тому, что мы знаем об этом вирусе и способах его передачи, эту вспышку можно сдержать. ВОЗ выпустила руководство, призванное помочь странам сдержать распространение вируса», — отметил он, добавив, что оспа обезьян может поразить любого человека и не связана с какой-либо конкретной группой людей, однако доказано, что вакцинация против оспы защищает от оспы обезьян.

«Население во всем мире в возрасте до 40 или 50 лет больше не защищены предыдущими программами вакцинации против оспы. Новая вакцина против оспы и оспы обезьян была одобрена, но еще не получила широкого распространения», — сказал Язаревич.