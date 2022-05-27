Технический директор Baykar Makina, глава правления Фестиваля авиации, космонавтики и технологий («TEKNOFEST-Азербайджан») Сельчук Байрактар выступил перед участниками стартап-саммита Take Off Baku. Мероприятие организовано в рамках «TEKNOFEST-Азербайджан».

Байрактар рассказал о поездке в освобожденный от армянской оккупации город Шуша — «жемчужину» Карабахского региона Азербайджана, пишет «Анадолу».

Он также отметил успешную организацию «TEKNOFEST-Азербайджан». По его словам, в подготовке и проведении фестивале задействованы сотни людей.

Директор Baykar Makina выразил благодарность всем, кто внес вклад в проведение фестиваля.

К участникам также обратились замминистра промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир и генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Вслед за выступлениями были вручены награды авторам лучших стартапов Take Off Startup Summit.