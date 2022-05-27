Итальянские министры, в рамках снижения зависимости от российского газа, обратились к Азербайджану.

Об этом сообщает сайт Al Jazeera.

Отмечается, что Итальянские официальные лица также ведут переговоры со многими странами, включая Конго, Анголу и Катар, для диверсификации поставок газа.

Итальянский энергетический гигант Eni и алжирская государственная компания Sonatrach достигли соглашения об ускорении разведки газа и разработке зеленого водорода в североафриканской стране, поскольку Рим ищет новые способы уменьшить свою зависимость от российских углеводородов.

Италия, которая в прошлом году получала около 40 процентов своего импорта газа из России, изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру поставок энергоносителей по мере эскалации войны в Украине.