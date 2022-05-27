По данным Пентагона, российские войска потеряли в Украине почти 1000 танков и «значительно больше» 350 артиллерийских орудий, а также почти 30 истребителей-бомбардировщиков и более 50 вертолетов. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны США, передает CNN.

Тем не менее, несмотря на все эти потери, США считают, что россияне «по-прежнему сохраняют… большую часть своих возможностей», добавил чиновник.

«У россиян действительно есть превосходство в количестве средств, которые они могут применить в этой битве, с точки зрения людей, техники и оружия, и мы просто должны иметь это в виду», — сказал чиновник.