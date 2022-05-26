Власти США стремятся к модернизации мирового порядка в интересах всех стран и заявляют, что Россия представляет угрозу. Данную позицию изложил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США хотят «создать будущее, к которому стремятся американцы и люди по всему миру». «Чтобы достичь этого будущего, мы должны защищать и реформировать мировой порядок <…>», — добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

«Сейчас, заглядывая в будущее, мы хотим не только поддержать мировой порядок, который позволил достичь такого прогресса, но и модернизировать его. Чтобы он отражал интересы, ценности и надежды всех стран — больших и маленьких, со всех регионов», — сказал Блинкен.

Вместе с тем дипломат заявил, что «для основ мирового порядка имеется серьезная и долгосрочная угроза». По его словам, президент России Владимир Путин «представляет явную и насущную угрозу». Он отметил, начало вторжения РФ в Украину стало «атакой на принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН».

