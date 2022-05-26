Сооснователь «Лукойла» Вагит Алекперов передал акции верфи Heesen Yachts независимому нидерландскому фонду. Как сообщается на официальном сайте верфи, с 18 мая «компания снова полностью принадлежит голландцам».

В Heesen отметили, что благодаря сделке удалось сохранить все рабочие места на верфях Oss и Winterswijk. Совет фонда состоит из генерального директора Heesen Артура Брауэра и председателя наблюдательного совета директоров Аньо Йолдерсма. Официально владельцы верфи, передавшие ее акции фонду, в сообщении не названы. Как писал ранее Forbes, Heesen на 100% принадлежала кипрской холдинговой компании Morcell Ltd, ею через кипрскую компанию Vela Investments Limited владела Verona Trust с острова Гернси, принадлежащая Алекперову и его семье.

Heesen Yachts была построена в 1978 году. Алекперов приобрел верфь в 2008 году у ее основателя Франса Хеесена за €100 млн. На верфи заявляют, что они первыми в Нидерландах использовали алюминиевый сплав для изготовления корпусов яхт. Heesen строит лодки длиной от 30 м до 70 м, ежегодно верфь изготавливает три-четыре яхты.