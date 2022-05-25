Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси в среду покинул совет директоров одноименной компании, о соответствующем решении было объявлено осенью прошлого года. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, изменения вступают в силу уже 25 мая.

Осенью 2021 года создатель соцсети, оставив должность генерального директора Twitter, заявил, что сохранит за собой членство в совете директоров как минимум до следующей встречи акционеров компании, которая проходит в среду. О дальнейших планах Дорси не сообщается.