По состоянию на 1 мая текущего года по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано в Европу более 12 млрд кубометров природного газа, из них более 10 млрд кубометров приходится на долю Италии.

Об этом поведал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью итальянскому агентству “Agenzia Nova”.

«В 2022 году в Италию планировать поставить 9,5 млрд кубометров азербайджанского газа. В настоящее время TAP обеспечивает примерно 10% потребностей Италии в газе. При полном расширении газопровода и удвоении его пропускной способности до 20 млрд кубометров, ТАР сможет удовлетворить 20-25% потребности Италии в газе», — отметил глава МИД.

Согласно заявлению министра, стратегическое экономическое партнерство между Азербайджаном и Италией в основном основано на энергетическом секторе, и наша страна является основным поставщиком нефти и, начиная с прошлого года, одним из крупнейших поставщиков природного газа для Италии: «Южный газовый коридор и tего основная часть — проект TAP, представляют собой важный фактор в укреплении энергетической безопасности, а также в поддержании стабильных цен на газовом рынке Италии».

По словам Байрамова, в целом Евросоюз и некоторые его государства-члены проявляли заинтересованность в увеличении поставок энергоресурсов из Азербайджана еще до событий в Украине: «Были запросы от некоторых стран относительно расширения Южного газового коридора .на Западные Балканы, чтобы способствовать замещению угля газом в энергопотреблении и внести вклад в энергопереходе. Это все благодаря тому, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер, на протяжении многих лет способствуя энергетической безопасности Европы и диверсификации источников и маршрутов поставок. Безусловно, транспортировка азербайджанского газа на более широкое европейское пространство означает привлечение дополнительных инвестиций, и мы надеемся на поддержку Европейского союза и государств-членов в этом вопросе».

Азербайджан, имеющий опыт в сфере экспорта электроэнергии, имеет потенциал поставлять электроэнергию и в Евросоюз, заявил глава МИД.

«В настоящее время Азербайджан, помимо традиционных энергетических ресурсов, оценивает сотрудничество с Европейским Союзом в области водорода и возобновляемых источников энергии. В качестве основной цели поставлено увеличение доли возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе страны до 30% к 2030 году. Предпринимаются конкретные шаги по развитию энергии ветра в море и созданию «Зоны зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях нашей страны. Поэтому Азербайджан может расширить свою роль поставщика нефти, газа и электроэнергии за счет экспорта возобновляемой энергии. Как видно, Азербайджан преследует коммерческие интересы на мировом энергетическом рынке и не ставит перед собой цели заменить или конкурировать с долей рынка других стран», — отметил Д.Байрамов.