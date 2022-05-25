Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые за два года отправили нефть в Европу, передает Bloomberg.

По данным издания, в нидерландский порт Роттердама направляется танкер Moscow Spirit, нанятый французской компанией TotalEnergies SA. Уточняется, что на судне находится 1 миллион баррелей нефти. Кроме того, нефть из ОАЭ есть на супертанкере, который в данный момент следует в Египет. Авторы материала допустили, что эта партия также может оказаться в Европе.

Отмечается, что ОАЭ начали поставлять редкие партии нефти в европейские страны, поскольку те отказываются от импорта из России из-за проведения «специальной военной операции» в Украине.

Издание обращает внимание, что в последний раз из ОАЭ в Европу нефть доставлялась в мае 2020 года из-за распространения COVID-19 и последующего обрушения рынка нефти.