«Вторжение России в Украину может стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить». Об этом заявил миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическому форуме в Давосе.

По его словам, «в мире все активнее идет борьба между двумя диаметрально противоположными друг другу системами управления: открытым обществом и закрытым обществом». Он считает, что «в открытом обществе роль государства заключается в защите свободы личности; в закрытом о роль личности состоит в том, чтобы служить правителям государства… Другие вопросы, которые касаются всего человечества — борьба с пандемиями и изменением климата, предотвращение ядерной войны, поддержание глобальных институтов — должны были отойти на второй план по сравнению с этой борьбой. Вот почему я говорю, что наша цивилизация может не выжить», — отметил Сорос.

На его взгляд, сегодня Китай и Россия представляют «наибольшую угрозу открытому обществу».

«Я долго и упорно размышлял, почему так должно было случиться. Часть ответа я нашел в стремительном развитии цифровых технологий, особенно искусственного интеллекта. Теоретически ИИ должен быть политически нейтральным: его можно использовать как во благо, так и во вред. Но на практике эффект асимметричен. ИИ особенно хорош в создании инструментов контроля, которые помогают репрессивным режимам и ставят под угрозу открытое общество. Covid-19 также помог узаконить инструменты контроля, потому что они действительно полезны в борьбе с вирусом.

Быстрое развитие ИИ шло рука об руку с ростом социальных сетей и технологических платформ. Эти конгломераты стали доминировать в мировой экономике. Они многонациональны, и их охват распространяется по всему миру.

Эти события имели далеко идущие последствия. Они обострили конфликт между Китаем и США. Китай превратил свои технологические платформы в национальных чемпионов. Соединенные Штаты были более нерешительны, потому что беспокоились об их влиянии на свободу личности.

Эти разные подходы проливают новый свет на конфликт между двумя разными системами управления, которые представляют США и Китай», — отметил Сорос.

«Пока бушует война, борьба с изменением климата отходит на второй план. Тем не менее эксперты говорят, что мы уже сильно отстали, и изменение климата вот-вот станет необратимым. Это может стать концом нашей цивилизации.

Я нахожу эту перспективу особенно пугающей. Большинство из нас принимает идею о том, что в конце концов мы должны умереть, но считаем само собой разумеющимся, что наша цивилизация выживет. Поэтому мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина».