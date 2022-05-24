Британская разведка заявляет, что Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

В настоящее время северное и южное направления этой операции разделены примерно 25 км удерживаемой Украиной территории.

Украинские силы оказывали сильное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции. Давно начатая ООС, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом. Однако РФ добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских частей, сообщает разведка.

Захват Россией Северодонецкого котла приведет к тому, что вся Луганская область окажется под российской оккупацией. Хотя сейчас это главное усилие РФ, эта операция является лишь частью ее кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе сдвинется на запад, это удлинит пути сообщения РФ и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с трудностями с пополнением материально-технического снабжения, считает разведка.