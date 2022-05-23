Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, выступая в понедельник на международном экономическом форуме в Давосе, что страна обладает дополнительными объемами энергоресурсов для наращивания поставок газа в Европу, сообщает «Прайм».

Отвечая на вопрос о будущем влиянии Южного газового коридора на отношения между Азербайджаном и Европой, министр пояснил, что наряду с Европой, Азербайджан также является одним из основных поставщиков в Грузию и Турцию.

«Затем следуют Греция, Болгария, Албания и Италия. Объем (пропускная способность – ред.) в настоящее время намного больше, чем вы назвали (20 миллиардов кубометров – ред.). Упомянутая цифра – это только объем, который достигает европейского рынка. Второй вопрос в том, есть ли у нас объемы газа, которые не транспортируются? Да, есть», — сказал Джаббаров.

Министр назвал энергоресурсы самой большой дилеммой на сегодняшний день. «В настоящее время от Азербайджана требуется особенно много энергоресурсов, они у нас есть, и мы стараемся обеспечить рынок… Значение каспийского газа и азербайджанского газа – вопрос, который нельзя игнорировать», — отметил он.

Также, по словам Джаббарова, открытие Транскаспийского коридора сыграет большую роль в осуществлении как энергетических, так и грузовых перевозок из Китая на Запад и в обратном направлении. В связи с этим он подчеркнул, что уже подготовлены соответствующие совместные инвестиционные проекты с соседними странами.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические фирмы из восьми стран.