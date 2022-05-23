Виктор Медведчук дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео показаний политика, задержанного в апреле после побега из-под домашнего ареста, опубликовала СБУ.

По версии Медведчука, бывший президент Украины участвовал в схеме вывода из госсобственности магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива, а также в схемах закупки угля для нужд энергетики Украины у руководства самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в 2014-2015 годах.

В частности, Порошенко ждал от Медведчука, что тот договорится с Путиным о продаже участка нефтепровода компанией «Транснефть».

Адвокат Порошенко назвал запись, опубликованную СБУ, «пиаром».