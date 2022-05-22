Это решение было принято ради компании, хотя я не буду этого скрывать, это было печально для меня.

Об этом заявил бывший глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью газете Financial Times, комментируя свою отставку.

«Мы видим, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер», — добавил экс-президент НК. «Они влияют на людей, которые не принимают никаких политических решений, не имеют никакого политического влияния. Не говоря уже о фактических ошибках в них, в фамилиях, названиях или причинах применения санкций.

Это, по крайней мере, не выглядит серьезным с юридической точки зрения и сводит на нет важность этих мер в глазах общественности», — добавил Алекперов.