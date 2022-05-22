Европа не сможет заменить Россию на другого поставщика энергоресурсов. Об этом заявил бывший глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью газете Financial Times.

«Для Евросоюза невозможно заменить такого крупного экспортера энергоресурсов, как Россия, даже в среднесрочной перспективе. На создание новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, потребуются годы. Это очень тяжелый энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», — сказал Алекперов.

По словам экс-главы «Лукойла», у Европы нет необходимости разрушать энергетическую конфигурацию мира, которая складывалась долгие годы. «Мировая промышленность уже потеряла сотни миллиардов, даже триллионов долларов», — подчеркнул Алекперов.