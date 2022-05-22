У многих наверняка вызывают вопросы участившиеся случаи поджогов военкоматов в разных частях РФ. Больше десятка происшествий, при этом в разных регионах — трудно поверить, что это такая стихийная народная волна. Если даже и так, то с какой целью? Некоторые наблюдатели высказывают мысль, что это дело рук молодых людей, не желающих попасть на войну с Украиной.

А если нет? Может ли это быть такой вид диверсий со стороны агентов украинской разведки? Ведь по всей России живут миллионы этнических украинцев, так сложилось исторически, еще с дореволюционных времен, в силу разных причин. И понятно, что этих людей вовсе не радует то, что Москва творит сейчас с их исторической родиной.

Какой результат могут дать поджоги военкоматов, помимо материального урона Министерству обороны РФ? В первую очередь, это уничтожение учетных карточек будущих призывников, тех, кому по возрасту предстоит идти служить в армию. Всё это бумага, а бумага горит. Понятно, что впоследствии можно восстановить все эти документы, учитывая, что есть базы данных на граждан в органах регистрации и прописки, ЗАГСа и т.д. Но когда это еще случится? Это займет время. А война идет, и чем меньше на нее попадет российских юношей сейчас, тем лучше для обороняющейся Украины. Насколько способны помочь в реальности Украине такие поджоги, если в них сгорают архивы военкоматов?

На эти вопросы «Минвала» ответили известные аналитики.

Олександр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» (Киев):

— В украинском инфополе идея о том, что эти поджоги являются частью деятельности СБУ, в принципе не появлялась. Намеренно или нет, но и в СМИ, и среди населения закрепилась мысль о том, что это часть внутреннего российского сопротивления (а точнее, просто желания выжить). С другой стороны, действительно остаётся возможность, что так или иначе наши спецслужбы помогали в организации этих мероприятий.

Что касается практической стороны вопроса, то это действительно затянет и без того довольно громоздкий процесс мобилизации. Российская армия в сфере делопроизводства и тылового обеспечения недалеко отошла от поздней советской традиции, потому восстановление и восполнение этих архивов действительно займет время. Кроме того, сейчас попытки уклонения в России, по нашим данным, стали массовым явлением, что ещё более усложнит задачи для россиян здесь. Также следует заметить, что многие такие поджоги происходят в провинции, поэтому так или иначе, если это обретет массовый масштаб, часть призыва придется проводить в больших городах — а тогда и следующие большие потери россиян, и огромные жертвы среди призывников из больших городов, уже получат больше огласки и больше общественного резонанса. Это, опять-таки, сыграет только на руку Украине.

Константин Эггерт, российский политический аналитик (Вильнюс):

— Я думаю, что поджоги военкоматов имеют более символическое, чем практическое значение. Дело в том, что копии карточек воинского учета хранятся как минимум еще в двух вышестоящих военкоматах. Поэтому я думаю, люди, которые это делают, сначала должны были это выяснить, для себя.

Но значение таких акций, конечно, прежде всего, символическое. Это демонстрация протеста против российской политики. Делают ли это украинские внедренные диверсанты, или же это делают российские активисты, например, представители левых движений (скажем, анархисты, для которых такое вполне естественно), я конечно же, сказать не могу. Мне кажется, что как минимум часть этих поджогов – дело рук россиян. И на сей день это конечно самые яркие, наиболее радикальные попытки протестовать против военных действий Путина. Потому что другие акции скорее имеют характер перформанса каких-то молодых художников, люди что-то постят в соцсетях. Проблема, разумеется, в том, что сейчас даже за пост в соцсетях в России можно получить либо гигантский штраф, либо даже срок.

Поэтому люди, которые забрасывают коктейлями Молотова военкоматы, рискуют очень серьезно. Но я пока не вижу в РФ признаков какого-то массового протестного движения против войны.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Поджог военкомата — это в любом случае диверсия. Символ того, что люди не хотят идти погибать за личные амбиции Владимира Путина в абсолютно беспричинной войне против мирного народа Украины. В России действительно живет много украинцев, но и россиян, которые выступают против войны — много. Многие из них боятся и молчат. Многие — выражают свой протест лозунгами «Нет войне!», за которые режим сажает в тюрьму. Кто-то не словами, а значками — *** *****, что также уже символизирует «Нет войне!» В стране, где установлена военная диктатура, даже пустые плакаты у протестующих или людей, которые выходят на одиночный пикет, приводят к задержаниям.

Я бы сказал, что любые формы протеста, когда твоя страна убивает мирных граждан другого суверенного государства, а также терроризирует своих — акт гражданского мужества. Молодежь в России массово против войны. Тем более, никто не хочет умирать за какого-то мужика, который спрятался в бункере и оттуда угрожает миру применением ядерного оружия.

Р.Оруджев