Армия Украины нуждается в большом количестве вооружения для контрнаступления в войне с Россией. Какое именно оружие нужно для наступления рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

Так, ВСУ необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

«Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного», — отметил Буданов.