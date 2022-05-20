Компания Maersk запускает новое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой по Среднему коридору.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый сервис A.P. Moller — Maersk (Maersk), берущий начало из разных мест в Китае, соединяет Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию.

Продолжительность доставки — примерно 40 дней.

«По прохождении границы в Хоргосе между Китаем и Казахстаном контейнеры прибывают по железной дороге на станцию ​​Актау, где их загружают на баржу в Баку (Азербайджан). Оттуда контейнеры направляются к терминалам APM в Поти (Грузия), где их загружают на фидерное судно в порт Констанца (Румыния). Затем груз отправляется в разные европейские страны», — отметили в Maersk.

Компания начала разработку нового маршрута в марте, а уже в апреле первый поезд отправился из Китая.