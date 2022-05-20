Президент Молдовы Майя Санду на заседании Европарламента в среду заявила, что Российская Федерация должна вывести свои войска из Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики.

Напомним, 24 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на территории непризнанной «Приднестровской Молдавской Республики» российские кураторы распространяют слухи о ее втягивании в войну против Украины.

25 апреля в столице самопровозглашенной «ПМР», городе Тирасполь прогремело несколько взрывов вблизи здания «Министерстве государственной безопасности».

Позже Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что взрывы в столице непризнанной республики являются спланированной провокацией российских спецслужб с целью нагнетания антиукраинских настроений и возможного привлечения населения «ПМР» к войне против Украины.

То есть, требования президента Санду безусловно понятны, но вопросов тут несколько. Согласится ли Россия на вывод своих военных, часть из которых, кстати, как и в случае с Карабахом, называют «миротворцами»? Какие есть рычаги влияния на Москву, чтобы побудить ее сделать это? Да и чисто физически как это возможно? Со всех сторон Украина, с запада Молдова и далее Румыния. Организовать какой-то сухопутный коридор для них? Или воздушный коридор для переброски самолетами? Но на такое вряд ли согласится Украина, находящаяся с РФ в фактическом состоянии войны.

На эти вопросы Minval.az ответили известные эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова):

— Нет, Россия не согласится вывести свои воинские части. Речь идет об ОГРВ (Оперативная группа российских войск), а не о миротворцах. Миротворцы находятся там на законных основаниях, а ОГРВ не имеет в Молдове никакого правового статуса.

Для России важно обозначить здесь свое военное присутствие, держа в напряжении Молдову и Украину.

Но если в России ситуация начнет меняться, например, в случае большого поражения в Украине, то вполне возможен вариант вывода ОГРВ. Нельзя также исключать в перспективе и силовое давление со стороны Украины и Молдовы. Но все варианты возможны только в случае поражения России.

Что касается проблем вывода как технического вопроса, то тут нет сложностей. Молдову покинут в основном офицеры, так как рядовой состав – это в основном жители Молдовы (Приднестровья). А для этого нужно будет не так много самолётов. Улететь они могут через Европу.

Остается проблема боеприпасов. Но эту проблему Молдова может решить при помощи ОБСЕ или НАТО. В данном случае, речь идет об утилизации.

Евгений Магда, директор Института мировой политики (Украина):

— В заявлении президента Санду хватает политического компонента. Дело в том, что это заявление прозвучало с трибуны Европарламента, и его стоит рассматривать в контексте стремления Молдовы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом не стоит забывать, что Молдова не стала присоединяться к санкциям, которые ЕС ввел против России после начала ее нынешнего вторжения. И это балансирование «между умными и красивыми», как в анекдоте, выглядит с украинской стороны как минимум не очень приятно. Но заявление Санду имеет под собой еще несколько подводных камней.

Первый – географический. Действительно, Молдова граничит только с Украиной и Румынией, и даже теоретически вывести военный контингент России с территории непризнанного Приднестровья сегодня проблематично. Более того, Россия периодически пытается разыгрывать карту того, что этот контингент сможет атаковать Одессу, оказать военное воздействие, хотя эта версия, на мой взгляд, достаточно далека от реальности.

Второй – это то, что в Молдове сегодня нарастает внутренний протест против политики Санду, которая фактически возглавляет парламентское моно-большинство, потому что очень сильно скакнули цены на энергоресурсы зимой, и многие молдовские семьи это на себе почувствовали.

Третий камень – на территории Приднестровья в селе Колбасна, в 2 км от границы с Украиной, расположены огромные артиллерийские склады. То есть, там огромное количество боеприпасов, вывезенных еще советскими контингентами войск из Центральной Европы. Они там находятся уже около 30 лет. Это порядка 20 тысяч тонн взрывчатых материалов, и ими как-то необходимо распорядиться. Как это будет происходить? Посмотрим. Но реально вывезти эти боеприпасы, на мой взгляд, на сей день невозможно. Поэтому можно говорить о том, что вряд ли заявление Санду приведет к выводу российских войск из Молдовы.

Р. Оруджев