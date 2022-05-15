Украинский журналист Владимир Золкин, который берет интервью у российских военнопленных, пояснил, почему нет видео с кадыровцами. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Золкина, кадыровцев Россия бережет и ценит. Когда они попадают в плен, РФ мгновенно посылает запрос на обмен военнопленных, чтобы как можно скорее вернуть кадыровцев.

«Других солдат часто пытаются выдать за пропавших без вести, а каждый пленный кадыровец это гарантированное быстрое возвращение любого нашего бойца», — добавил Золкин.