В войне против Украины участвовало около 2,5 тыс. боевиков из Чеченской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook 15 мая.

«Так называемые кадыровцы начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей были устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем. После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, кадыровцам приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать», – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что «с позором отброшенные украинскими воинами» от Киева и Чернигова кадыровцы переместились на луганское и мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики для TikTok.

«Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских «тиктокеров» даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тыс. наемников около 100 погибли, около 300 получили ранения и свыше 60 сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию», – сообщили в разведке.