Большое наступление на Донбассе, которое армия РФ ведет уже более месяца, не удается. Наступательный потенциал практически полностью исчерпан.

Об этом в Telegram сообщил офицер ФСБ РФ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году помогал Кремлю в оккупации Крыма и Донбасса.

Стрелков-Гиркин подтвердил сведения украинской стороны о разгроме группировки ВС РФ при попытке форсировать реку Северский Донец в районе Кременной. По его данным, целью этой операции был прорыв к своей группировке, действующей у города Попасная. Однако он закончился провалом и большими потерями как в живой силе, так и технике.

Проблемы у оккупантов наблюдаются и на юге Харьковской области, откуда командование РФ планировало прорыв для взятия “в клещи» группировки ВСУ на Донбассе. Операция по окружению не получается — ВСУ «обрубали» российские военные «клешни» как с севера, так и с юга.

«Город Лиман (который Ю.Подоляка «вот-вот берет» уже недели три-четыре, а то и более) — по-прежнему прочно в руках противника. В районе южнее Изюма и на «встречном направлении наступления» — у Гуляй-Поля — продвижения российских войск не отмечено», — пишет Стрелков.

Диверсант ФСБ также сообщил о больших проблемах российских войск на окраинах Донецка. Там оккупантами полностью утрачен контроль над городом Марьинка, однако докладывать об этом Москве боятся. ВС РФ сосредотачивает там снова силы в попытке отвоевать утраченные позиции. Это грозит россиянам тяжелейшими потерями.