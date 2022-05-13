Болгария сможет получать газ из Азербайджана в полном объеме с 1 июля.

Об этом в пятницу на слушаниях в парламенте заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков.

«Мы можем получить газ из Азербайджана с 1 июля в полном объеме, эта поставка не зависит от завершения строительства межсистемного газопровода с Грецией», — сообщил глава правительства.

Петков также сообщил, что договор о поставке сжиженного газа на двух танкеров из США в июне подписан, а место для разгрузки судов зарезервировано. «Американский газ также будет доставлен в Болгарию, все согласовано», — дополнил он.