В рамках прошедшего 2 — 5 мая в Испании Global Currency Forum 2022 состоялось вручение Центральному банку Азербайджана (ЦБА) приза в номинации «Лучшая новая банкнота мира».

Как сообщает ЦБА, 22 февраля Международная ассоциация банкнот (IACA-USA) провела международную конференцию в Вашингтоне с участием ведущих центробанков мира.

Помимо ЦБА, в конференции приняли участие представители банковских учреждений из более 150 стран, в том числе Великобритании, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Филиппин, Катара, а также Европейского центрального банка.

В рамках конкурса новых банкнот, выпущенных Центробанками, «Лучшей новой банкнотой мира» была признана обновленная банкнота Азербайджана номиналом 50 манатов за тему, дизайн и системы защиты.