Расследование, странное поведение родственников и судебное слушание по уголовному делу о зверском убийстве в январе 2020 года в селе Дондар Гушчу Товузского района 10-летней Гулиевой Нармин Шариф гызы вызывают много вопросов. Еще больше сомнений в причастности к убийству девочки Илькина Сулейманова вызвало недавнее нападение на известную журналистку Айтен Мамедову, которая систематически освещает судебный процесс по делу об убийстве Н.Гулиевой.

Напомним, что неизвестный мужчина напал на журналиста в лифте ее дома. Он приставил к ее горлу нож и даже немного ранил Мамедову, и потребовал не освещать судебный процесс. Преступник пригрозил физической расправой над ней и ее дочерью. В связи с нападением возбуждено уголовное дело и надеемся, что правоохранители выйдут на след преступников и привлекут их к ответственности по всей строгости закона.

Мамедова писала о противоречивых показаниях, применении физической силы в отношении задержанного и других деталях расследования убийства Н.Гулиевой. Одним словом, дело темное.

Это обстоятельство разбудило память журналистов. Так, журналист Эльнара Мамедова на своей странице в Facebook написала о том, как 14 лет назад в селе Даллар Джаир Шамкирского района пропала ее родственница 15-16-летняя Лаура.

По ее словам, продолжительные поиски не дали никаких результатов.

«Девушка хотела учиться, но ее «темные» братья не дали возможности. Мать подруги Лауры в то время была осуждена за торговлю людьми. Когда в последний раз Лаура сбежала из дома, она направилась к этой самой подруге, и больше ее никто не видел. Мы подали ее в розыск. Лично я писала заявление в полицию. Моя тетя предположила, что Лауру кому-то продали. Но полиция бездействовала. Мы взяли фотографию Лауры и поехали в Сумгайыт, обошли там все бары и бордели. Однако нам даже не разрешили проверить комнаты борделей, чтобы посмотреть на работниц секс-индустрии и опознать среди них Лауру», — написала Эльнара Мамедова на своей странице.

Э.Мамедова предположила, что те, кто пытаются скрыть истинного убийцу Н.Гулиевой, на самом деле, — не маленькие люди.

Между тем фото Лауры напомнило автору этих строк зверское убийство девушки, совершенное весной 2013 года. Внутреннее чутье подсказывает, что Лаура, к великому сожалению, похожа на ту девушку. И это убийство до сих пор не раскрыто.

По данным Minval.az, 12 марта 2013 года на участке «Баксоль» Бинагадинского района нищие, копавшиеся в мусорных баках, наткнулись на торчащую из черного полиэтиленового пакета женскую руку. Обе руки, левая нога, оголенные тазовая часть и ребра – вот что находилось в пакете. Убийца содрал с жертвы кожу, вырезал мясо. Затем тщательно смыл с частей кровь и завернул все это в пакет. Предполагается, что убийца орудовал большим кухонным ножом.

19 марта на территории кладбища поселка Сарай Абшеронского района была обнаружена голова девушки, а позже и правая нога. Голова, как и все остальные части тела, была завернута в черный целлофановый пакет.

По данным следствия, скорее всего, части тела были первоначально выброшены на территории Низаминского района за домом торжеств. Установлено, что работник коммунального хозяйства АО «Темиз Шехер» выгрузил мусор, собранный с территории Низаминского района в Бинагадинском.

Судя по размерам и форме частей, убитая была невысокого роста примерно 1 метр 55 см, приблизительно 25 лет, чуть полноватой комплекции. На пальцах рук у нее были наращенные силиконовые ногти, а на ногах аккуратный педикюр кораллового цвета. На глазах у девушки были зеленые линзы. Цвет волос черный.

Тогда поиски привели оперативников в Гянджу, в семью Алинагиевых. Последние показали, что в феврале того же года из дома сбежала их дочь Нурай Алинагиева 1995 года рождения. 18-летняя Нурай 7 раз бежала из дома. Первое бегство было совершено в возрасте 14 лет. Девушка с подросткового периода была склонна к бродяжничеству. В феврале всякая связь ее с семьей прекратилась.

Алинагиевы увидели фото отрубленной головы и почти узнали на нем свою дочь. Однако анализ ДНК не подтвердил родство убитой с Алинагиевыми. Личность убитой так и не была установлена.

Позднее полиция была вынуждена опубликовать фото убитой в надежде, что кто-то узнает в ней знакомую или близкого человека. Сразу после публикации фотографии в дежурную часть поступил звонок от жителя Баку (имя не называется), который сообщил, что знает, кто убийца. Звонивший назвал человека, подозреваемого в преступлении. Однако тщательная проверка показала, что названный подозреваемый не причастен к убийству.

Оказалось, что звонивший хотел таким образом отомстить этому человеку…

И вот теперь, спустя девять лет опубликованное в сети фото Лауры вернуло нас к зверскому убийству. А самое интересное то, что ответственный сотрудник МВД, который принимал непосредственное участие в расследовании убийства неизвестной девушки, посмотрев на фото Лауры, нашел в ней сходство с убитой и даже назвал процент вероятности – 90 %.

Мы обращаемся к Генеральной прокуратуре республики и просим обратить внимание на данный факт, и возобновить расследование по делу. Возможно, Лаура и есть та самая девушка, убитая в 2013 году.

Убийца все еще на свободе и неизвестно, сколько девушек он погубил с тех пор.

Рамелла Ибрагимхалилова