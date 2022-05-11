Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во вторник принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, передают туркменские СМИ.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего обеспечения надлежащих экономических, финансовых и правовых условий для развития деловых контактов предпринимателей двух стран, организации совместных бизнес-форумов.

В обсуждении подчеркивалась важная роль регулярных встреч представителей министерств и ведомств, деловых кругов, участия в проводимых масштабных совместных форумах в укреплении туркмено-азербайджанского диалога.

Также министр Микаил Джаббаров отметил, что Азербайджан придаёт огромное значение наращиванию двустороннего экономического партнёрства.

Говоря о перспективах развития транспортно-коммуникационной сети в Центральной Азии, президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость принятия совместных мер в целях более широкого использования потенциала обоих государств для успешной реализации проектов по формированию новых транспортных коридоров.

Кроме того, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Туркменистан встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили наращивание потенциала двусторонних межпарламентских связей в деле укрепления плодотворных отношений между двумя соседними государствами.