Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) прекращает транзит газа в Европу через захваченную российскими войсками ГИС «Сохрановка» в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

ОГТСУ сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», находящиеся на оккупированной территории.

С 07:00 11 мая 2022 года газ с распределителя не будет приниматься.

При этом для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями договора Украина рассматривает возможность временного осуществления транзита по другой территории.