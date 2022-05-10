Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе специальной сессии во вторник принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве.

Спецсессия комитета ВОЗ, посвященная ситуации в сфере здравоохранения в Украине, была созвана по просьбе 43 государств-членов Европейского бюро ВОЗ. Проект соответствующей резолюции инициировали более 35 стран-участниц организации.