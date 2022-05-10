Согласно итогам брюссельской встречи, армянская сторона согласилась на мирное соглашение и процесс делимитации. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Халафов отметил, что мирные переговоры будут проводиться на основе предложений Азербайджана из 5 пунктов.

Он также коснулся вопроса возвращения 7 сел Газахского района и Кярки, отметив, что процесс будет осуществляться в соответствии с требованием процесса делимитации.

Вопрос, связанный с возвращением этих территорий в состав Азербайджана, будет решен в результате проводимых переговоров:

«Армения никогда не сможет заявить, что эти территории не являются территорией Азербайджана. Эти заявления являются территорией Азербайджана. Поскольку возвращение этих территорий в состав Азербайджана требует процесса делимитации, вопрос будет рассматриваться в этих рамках. Возвращение этих территорий в состав Азербайджана будет обсужден и найдет свое решение», — цитирует его АПА.