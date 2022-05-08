Нежелание Саудовской Аравии наращивать добычу нефти может подтолкнуть мир к рецессии. Об этом пишет The Telegraph.

«Увеличивая производство, Саудовская Аравия могла бы легко снизить давление как на предложение, так и на цены, и тем самым помочь ослабить кризис стоимости жизни, который сейчас сеет хаос в мировой экономике… Эр-Рияду нужно подумать еще раз, потому что, не говоря уже о неудачных геополитических сигналах, которые он посылает своим бездействием, если такие цены будут сохраняться намного дольше, они подтолкнут мир к рецессии. В таких условиях спрос резко упадет, а цены рухнут», — отмечается в публикации.