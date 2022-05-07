Как минимум один Т-90М, самый продвинутый российский танк, уничтожен на Донбассе. Об этом сообщает британская разведка.

«Эта модель поступила на вооружение в 2016, оснащена улучшенной броней, усовершенствованным орудием и современной системой навигации. Они сейчас используются некоторыми подразделениями, воющими на Донбассе. В этих действиях Россия теряет свое самое современное вооружение, пополнить которое не сможет из-за санкций», — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, что Т-90М «Прорыв» — самый технологический и боеспособный танк в арсенале российских войск. Первую партию танков отправили в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии весной 2020 года. А всего на вооружении армии находится около 100 танков.

Танк разрабатывали в рамках проекта «Прорыв-3». Он являет собой модернизацию базового Т-90, который в свою очередь является модернизацией Т-72.