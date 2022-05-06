Глава Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли провел встречу с генеральным директором Международной организации виноградарства и виноделия Пабло Рока Бласко.

В ходе встречи председатель АПБА дал подробную информацию о направлениях развития виноградарства и виноделия в Азербайджане. Также до сведения гостя было доведено, что долгое время на оккупированных Арменией территориях Азербайджана производились вина и другая продукция, допускалась фальсификация при указании страны происхождения, осуществлялся экспорт этой продукции в страны Европейского союза (ЕС), пишет «Репорт».

Гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия Пабло Рока Бласко заявил об уверенности в том, что между Азербайджаном и МОВВ налажено плодотворное сотрудничество, что эти отношения будут развиваться в положительном русле в ближайшие годы. Гость попросил предоставить официальную информацию в руководимую им организацию о незаконном производстве, продаже и экспорте в страны ЕС вина и другой продукции со стороны Армении. Он отметил, что в связи с данным вопросом будут проведены переговоры с соответствующими международными, региональными структурами и организациями.