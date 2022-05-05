Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) перестало признавать статус Московской фондовой биржи (MOEX). Об этом в четверг, 5 мая, сообщается в заявлении службы.

«В свете сохраняющихся ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени инвесторов из Великобритании HMRC считает неуместным, что она продолжает называться признанной фондовой биржей в соответствии с разделом 1005 Закона о подоходном налоге 2007 года», — говорится на сайте правительства Великобритании.

HMRC отозвала статус признанной у Московской фондовой биржи с 5 мая 2022 года. Теперь любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже.