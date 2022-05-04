Греция и Болгария начали строить у греческого порта Александруполис завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что он поможет создать новый газовый маршрут в Европу и сократит зависимость от российского газа. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает Reuters.

«Наши страны готовы взять на себя новую решающую роль на новой энергетической карте Европы», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на мероприятии, посвященном началу строительства плавучей установки хранения и регазификации (FSRU) в Александруполисе.

По его словам, «недавний шантаж Москвы по поводу природного газа делает это сотрудничество не только необходимым, но и безотлагательным».

На церемонии присутствовали президент Европейского совета Шарль Мишель и лидеры Болгарии, Сербии и Северной Македонии.

Греция снабжает Болгарию газом с тех пор, как его перекрыла Россия.

«Экономический шантаж Кремля против моей страны и Евросоюза не увенчается успехом, потому что мы будем этому противодействовать, и сегодняшнее событие тому доказательство», — заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Ожидается, что новый FSRU, который будет поставлен на якорь примерно в 18 км (11 милях) от порта Александруполис и будет доставлять газ на берег по 28-километровому трубопроводу, начнет работу в конце 2023 года.

Он сможет ежегодно регазифицировать 5,5 млрд кубометров СПГ и хранить 153500 кубометров.