В Азербайджане в следующем году объем субсидий сельскому хозяйству планируется увеличить примерно с 500 млн до 720–730 млн манатов. Дополнительные 230 млн манатов предусмотрены в рамках новой государственной программы.

Как сообщает Minval, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

По словам министра, увеличение субсидий направлено на рост производства сельскохозяйственной продукции и увеличение вклада аграрного сектора в ВВП.

«Считаем, что это очень значительный рост. За один год объем субсидий сельскому хозяйству увеличится примерно с 500 млн до 720–730 млн манатов. Это рост приблизительно на 45%. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст серьезный импульс развитию сельского хозяйства», — отметил Бабаев.

Министр также прокомментировал вопросы депутатов относительно методологии формирования социальных и социально ориентированных расходов бюджета.

Он пояснил, что классификация расходов формируется с учетом международных стандартов государственных финансов (GFS). Цель правительства — довести соответствие национальной системы классификации этим стандартам до 95% уже в следующем году.

Отвечая на вопрос о включении расходов на продукты питания в категорию социально ориентированных, Бабаев пояснил, что значительная их часть предназначена для социально уязвимых групп населения, а также для больниц, реабилитационных центров и социальных учреждений.

Кроме того, к этой категории относятся предусмотренные законодательством расходы на питание отдельных категорий работников.

По словам министра, действующая методология не является новой: она применяется как минимум последние восемь лет. При этом после полного согласования национальной классификации с международными стандартами правительство намерено использовать соответствующую классификацию, чтобы избежать подобных вопросов в дальнейшем.

Бабаев добавил, что Министерство финансов готово отдельно обсудить методологию социальных расходов с депутатами и привлечь к обсуждению профильных экспертов.