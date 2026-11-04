Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, поскольку страна, по его словам, уже серьёзно ослаблена предыдущими ударами.

«Мне это не надо. Мы уже разбили их на 90%. Так что мне это не нужно», — заявил Трамп в интервью Politico, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия.

Комментируя перспективы дальнейшей эскалации конфликта, американский лидер отметил, что выберет вариант действий, который будет в наибольшей степени отвечать интересам США.

Трамп также признал, что конфликт вокруг Ирана влияет на рост мировых цен на нефть. При этом он заявил, что считает вступление США в противостояние правильным решением и выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе оно принесёт пользу как Америке, так и всему миру.