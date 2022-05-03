Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, он коснется поставок нефти. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) в Греции.

«Мы введем санкции, которые касаются нефти из России», — цитирует его РИА Новости. Мишель объяснил такой шаг желанием «сломать механизм» проведения спецоперации РФ на Украине.

По словам Мишеля, новый проект внесет вклад в энергетическую безопасность Европы и снизит зависимость ряда государств от нефти РФ.

Ранее в британской ВР заявили, что общая добыча нефти в России уже сократилась на один миллион баррелей в сутки. После введения новых санкций показатель может увеличиться вдвое, отметил глава компании.