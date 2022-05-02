Азербайджанская делегация готова к началу переговоров по мирному соглашению с Арменией.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с послом МИД Франции по вопросам Восточного партнерства Брисом Рокфеем.
Азербайджанская делегация готова к началу переговоров по мирному соглашению с Арменией.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с послом МИД Франции по вопросам Восточного партнерства Брисом Рокфеем.
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