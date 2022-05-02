Армения вновь обстреляла позиции азербайджанских ВС на кельбаджарском направлении

«С 13:40 до 17:45 1 мая вооруженные силы Армении обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Еллиджа Кельбаджарского района со своих позиций в направлении Басаркечарского района госграницы.

Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования. Потерь в личном составе и технике нет. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная», — заявили в Минобороны Азербайджана.