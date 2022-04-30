Постоянное укрепление продовольственной безопасности является одним из основных приоритетов социально-экономической политики, проводимой в Азербайджане.

Как говорится в сообщении Минэкономики, этот стратегический вопрос постоянно находится в центре внимания, и даже в периоды негативных тенденций в мире, в том числе широкого распространения инфекции COVID-19, в Азербайджане в результате превентивных и системных мер не было сбоев в цепочке «производство-поставки-потребление», проблем с ассортиментом продуктов питания и обеспечением потребителей. Все это является логическим следствием правильного и целенаправленного политического курса, направленного на дальнейшее укрепление продовольственной безопасности.

«Учитывая стратегическую значимость продовольственных ресурсов в текущий период, когда мировая экономика сталкивается с рядом испытаний и трудностей, и наблюдаются изменения климата, колебания энергетического, финансового, продовольственного и других рынков, Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики проводит регулярный мониторинг запасов основных продуктов питания, строго контролируется обеспечение населения продуктами питания. Контрольные мероприятия проводятся на основе принципов координации деятельности государственных структур и государственно-частного партнерства. Однако в последние дни в СМИ распространяются различные сообщения о запасах некоторых продуктов питания. Еще раз отмечаем, что вопрос, связанный с запасами продовольствия, находится под постоянным контролем государства, и распространяемая информация о том, что какое-либо событие может стать причиной нехватки продовольствия, не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении.