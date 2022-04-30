Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили.
Об этом передает Minval со ссылкой на пресс-службу президента.
Зураб Пололикашвили выразил благодарность главе государства за поддержку в развитии туризма.
В ходе беседы была подчеркнута важность использования рекомендаций Всемирной туристской организации соответствующими структурами нашей страны.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Добавить комментарий