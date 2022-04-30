С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим. Решение об этом Кабинет министров принял 22 апреля.

Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года отменяется требование относительно использования в период особого карантинного режима средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.).

В то же время, ношение медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджана и в учебных заведениях на территории страны больше не является обязательным, однако рекомендуется.