Евросоюз примет меры по росту поставок нефти из стран Персидского залива, Нигерии, Казахстана и Азербайджана. Данную информацию приводит New York Times.

Данные меры будут осуществляться на фоне решения ЕС отказаться от российской нефти.

«ЕС, скорее всего, уже на следующей неделе утвердит поэтапный запрет на российскую нефть. Это, скорее всего, повлияет на мировые цены на нефть. Представители стран встретятся 4 мая, а к концу следующей недели одобрят введения эмбарго»,- пишет издание.

Запрет на поставки российской нефти станет самой значительной мерой в рамках шестого пакета санкций ЕС, отмечает New York Times.