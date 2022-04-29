Мы находимся в процессе активных реформ в SOCAR.
Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.
Глава государства отметил, что теперь в SOCAR новое руководство.
«SOCAR наконец-то станет прозрачной международной энергетической компанией», — сказал он.
Глава государства отметил, что со временем потери будут сокращаться:
«Потому что у нас большие газовые потери. Некоторые потери можно оправдать устаревшей инфраструктурой. Но некоторые потери очень подозрительны. Таким образом, оптимизация, прозрачность, корпоративное управление SOCAR, нашей ведущей компании, я уверен, даст нам дополнительные ресурсы, и уже дает их нам» (цитата по АПА).
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