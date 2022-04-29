Мы находимся в процессе активных реформ в SOCAR.

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

Глава государства отметил, что теперь в SOCAR новое руководство.

«SOCAR наконец-то станет прозрачной международной энергетической компанией», — сказал он.

Глава государства отметил, что со временем потери будут сокращаться:

«Потому что у нас большие газовые потери. Некоторые потери можно оправдать устаревшей инфраструктурой. Но некоторые потери очень подозрительны. Таким образом, оптимизация, прозрачность, корпоративное управление SOCAR, нашей ведущей компании, я уверен, даст нам дополнительные ресурсы, и уже дает их нам» (цитата по АПА).