Очевидно, что Россия превратилась в угрозу для других постсоветских государств. Хотя думаю, что непосредственной опасности для Азербайджана или Казахстана со стороны России сегодня не существует, поскольку российский военный потенциал серьезно подорван военными действиями в Украине. Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Поэтому, по мнению политолога, независимо от того, как завершится война в Украине, Россия надолго утратит возможность шантажировать соседние страны применением военной силы.

«Если же война затянется, — а это обязательно произойдет, если нынешнее российское наступление не принесет значимых результатов, то Россия окажется в сильной зависимости от соседних государств, не присоединившихся к санкциям. Что, кстати говоря, создаст для этих стран дополнительные гарантии безопасности», — отметил политолог.

Если же, по мнению Галкина, российское наступление окажется успешным, и российская армия выйдет на границу Украины и Молдовы, то может возникнуть угроза российского вторжения в Молдову.

«Однако я бы не стал преувеличивать вероятность подобного развития событий. В Кремле хорошо понимают, что в этом случае в конфликт должна будет вмешаться Румыния, что заставит Россию задействовать в Молдове значительные силы, необходимые на украинском направлении», — подчеркнул политолог.

Скорее всего, последние события в непризнанном Приднестровье говорят о том, что российское руководство вновь пытается шантажировать ЕС угрозой расширения конфликта. Кремль рассчитывает, что европейские страны вследствие этого начнут оказывать давление на Украину, вынуждая ее согласиться заключить мир на российских условиях. Но в любом случае, чем сильнее России будет отставать от Запада в сфере экономики и в области технологического развития, тем больше будет повышаться опасность применения Россией силы для сохранения собственной зоны влияния.

«Это необходимо учитывать постсоветским государствам, выстраивая свои отношения с Россией. Следует сохранять с ней экономические связи, но открыто нарушать экономические санкции, введенные Западом, на мой взгляд, не стоит», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров