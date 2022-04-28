По факту пожара в Сумгайыте возбуждено уголовное дело, создана следственная группа.

Об этом говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

«Предварительные расследования показали, что огонь охватил большую территорию в комплексе, начиная с места свалки пластиковых отходов и распространяясь на продовольственные и другие склады.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК, создана следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС.

Принимаются меры по локализации и тушению возгорания», — сказано в заявлении.